Завдання: Створити однонаправлений список, що складається з додатних і від’ємних чисел типу float. Вставити після кожного від’ємного числа елемент зі значенням 0. Постановка першого завдання¶Для того, щоб створити список, потрібно створити спочатку ...
Преобразовать код на Python в Nodejs
Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении.
Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy (например, tensorflow-js).
Для проверки вам будет предоставлено несколько файлов с входными данными, сконвертированный скрипт Nodejs должен выдавать точно такой же результат, как и первоначальный скрипт на Python.
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