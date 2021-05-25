Преобразовать код на Python в Nodejs

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Закрыт1 заявка1608 просмотров

Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении.

Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy (например, tensorflow-js).

Для проверки вам будет предоставлено несколько файлов с входными данными, сконвертированный скрипт Nodejs должен выдавать точно такой же результат, как и первоначальный скрипт на Python.

JavaScriptNode.jsPython
4 года назад
Epsiloncool
Алексей 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Hoopengo
Алексей 
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Escrow
Человек внимательно читает ТЗ, берёт заказ, 3 дня не отвечает, потом пишет, что у нас в ТЗ написано "что-то не то" и сливается. 3 дня потерянного времени. Ещё и отзыв отрицательный оставляет :) Короче - не связывайтесь.

Заявки фрилансеров

Hoopengo
Алексей 
21 год
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3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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