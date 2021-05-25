Преобразовать код на Python в Nodejs

Есть небольшой скрипт на Python (109 строк), использующий библиотеку numpy и доступ к файлам. Кусок скрипта есть в приложении.

Нужно преобразовать данный код в эквивалент на Nodejs, при этом допускается использовать библиотеки, аналогичные numpy (например, tensorflow-js).

Для проверки вам будет предоставлено несколько файлов с входными данными, сконвертированный скрипт Nodejs должен выдавать точно такой же результат, как и первоначальный скрипт на Python.