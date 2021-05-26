Бот для покупок/продаж на сайте pancakeswap.exchange

Необходим бот(программа для Windows), который будет напрямую взаимодействовать с сайтом pancakeswap.finance через запросы на сервер в обход графической оболочки сайта, что позволяет совершать операции быстрее чем на сайте .

Необходимый функционал бота: Возможность вставить контракт покупаемой монеты , Покупка-Продажа токенов по рыночной цене, подключение через расширение для браузера кошелек "Metamask", возможность выставить контракт покупаемой монеты заранее перед запуском торгов на нее, чтобы в момент запуска торгов бот сразу ее выкупил.

Желательно: Возможность подключить бота к серверу и к личному сайту, дабы была возможность ,в некоторых случаях управлять ботом удаленно.

В наличии имеется примерная инструкция ,что надо сделать и обернуть в оболочку программы. А также сайт ,имеющий в рабочем состоянии похожего бота, на которого можно ровняться.