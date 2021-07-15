Разработать анимированный адаптивный фон для сайта одностраничника, который будет меняться при скролле. Анимация должна включать движение солнца от рассвета до заката на фоне моря с отражением солнечных лучей. Включите облака и обеспечьте смену анимации в зависимости от времени дня.
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать простые картинки, иллюстрации и рисунки. Примеры работ будут отправлены в личные сообщения. Ожидается качественный и оригинальный подход к созданию изображений.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать Telegram-бота, используя существующий бот в качестве донора с правками. Включает доработку функционала и адаптацию под новые требования. Ожидается качество и соответствие современным стандартам разработки приложений.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка короткого интро-превью для видеоканала в Ютубе. Оно должно использоваться в начале каждого видео, создавая уникальный стиль и запоминающийся образ канала.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка бота для Телеграм, который будет проводить розыгрыши с возможностью настройки условий и баллов для участников. Бот должен автоматически определять победителей и уведомлять участников о результатах. Функции включают создание заданий, установку сроков и проверку выполнения условий. Идеально подходит для автоматизации конкурсов в Телеграм каналах.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка программы для автоматической проверки более 1000 аккаунтов на mail.ru. Программа должна поддерживать использование индивидуальных прокси для каждого аккаунта, проверять корректность логина и пароля, удалять системные сообщения и отвязывать резервную почту. Ожидается возможность перехода к следующему аккаунту и выполнение всех действий в одном цикле.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется создать Telegram-бота, который сможет удалять всех подписчиков группы одной командой, а также удалять все сообщения в группе. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с API Telegram.Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходимо разработать изображения и гиф-анимации для проекта. Ожидается профессиональный подход к дизайну и качественная реализация. Подробности будут предоставлены позже.Завершен4 года назад
- $30
Необходимо создать иллюстрации и гиф-анимации на заказ. Подробности и требования к работе обсуждаются в личных сообщениях. Ожидается качественный подход и внимание к деталям.Завершен4 года назад
- $10
Предлагается создание иллюстраций и рисунков на заказ. Ищем опытных дизайнеров, способных реализовать уникальные художественные идеи по индивидуальным запросам. Уточняйте детали заказа для получения точного результата.Завершен4 года назад
- $20
Требуется создание уникальных изображений на заказ и разработка гиф-анимации. Ожидается оригинальный подход и креативные решения для выполнения задачи.Завершен4 года назад
- $10
Ищется фрилансер для создания иллюстраций и рисунков на заказ. Необходимо разработать уникальные картинки по предоставленным требованиям. Ожидается высокое качество исполнения и креативный подход к каждой задаче.Завершен4 года назад
- $10
Необходимо разработать гиф анимацию для использования в различных проектах. Ожидается оригинальный подход и креативность в выполнении задачи. Важно учесть требования к формату и качеству анимации.Завершен4 года назад
- $10
Требуется разработать логотип. Задание простое, также необходим специалист для частой работы с изображениями в Photoshop. Ожидаются простые задания по редактированию и дизайну.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Требуется разработка видео анимации, включающей уникальный контент. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Анимация должна быть привлекательной и соответствовать заданной тематике.Анимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Требуется разработка gif-анимации для баннера. Необходимо проработать дизайн и анимационные эффекты, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. Ожидается качественное выполнение и креативный подход.Завершен4 года назад