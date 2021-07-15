Разработать анимированный адаптивный фон для сайта одностраничника, который будет меняться при скролле. Анимация должна включать движение солнца от рассвета до заката на фоне моря с отражением солнечных лучей. Включите облака и обеспечьте смену анимации в зависимости от времени дня.