soultan9

Султан soultan9

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей

  • Разработать анимированный адаптивный фон для сайта одностраничника

    Разработать анимированный адаптивный фон для сайта одностраничника, который будет меняться при скролле. Анимация должна включать движение солнца от рассвета до заката на фоне моря с отражением солнечных лучей. Включите облака и обеспечьте смену анимации в зависимости от времени дня.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать не сложные картинки

    Необходимо разработать простые картинки, иллюстрации и рисунки. Примеры работ будут отправлены в личные сообщения. Ожидается качественный и оригинальный подход к созданию изображений.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздание бота Telegram по аналогу с доработками

    Необходимо разработать Telegram-бота, используя существующий бот в качестве донора с правками. Включает доработку функционала и адаптацию под новые требования. Ожидается качество и соответствие современным стандартам разработки приложений.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бот для проведения розыгрышей в Телеграм

    Требуется разработка бота для Телеграм, который будет проводить розыгрыши с возможностью настройки условий и баллов для участников. Бот должен автоматически определять победителей и уведомлять участников о результатах. Функции включают создание заданий, установку сроков и проверку выполнения условий. Идеально подходит для автоматизации конкурсов в Телеграм каналах.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программа для проверки mail.ru

    Требуется разработка программы для автоматической проверки более 1000 аккаунтов на mail.ru. Программа должна поддерживать использование индивидуальных прокси для каждого аккаунта, проверять корректность логина и пароля, удалять системные сообщения и отвязывать резервную почту. Ожидается возможность перехода к следующему аккаунту и выполнение всех действий в одном цикле.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для Telegram удаляющий подписчков

    $70

    Требуется создать Telegram-бота, который сможет удалять всех подписчиков группы одной командой, а также удалять все сообщения в группе. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с API Telegram.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Картинки+гиф анимация

    $10

    Необходимо разработать изображения и гиф-анимации для проекта. Ожидается профессиональный подход к дизайну и качественная реализация. Подробности будут предоставлены позже.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Картинки на заказ

    $10

    Предлагается создание иллюстраций и рисунков на заказ. Ищем опытных дизайнеров, способных реализовать уникальные художественные идеи по индивидуальным запросам. Уточняйте детали заказа для получения точного результата.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Картинки на заказ + Гиф анимация

    $20

    Требуется создание уникальных изображений на заказ и разработка гиф-анимации. Ожидается оригинальный подход и креативные решения для выполнения задачи.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Картинки на заказ

    $10

    Ищется фрилансер для создания иллюстраций и рисунков на заказ. Необходимо разработать уникальные картинки по предоставленным требованиям. Ожидается высокое качество исполнения и креативный подход к каждой задаче.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Гиф анимация

    $10

    Необходимо разработать гиф анимацию для использования в различных проектах. Ожидается оригинальный подход и креативность в выполнении задачи. Важно учесть требования к формату и качеству анимации.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Легкий логотип

    $10

    Требуется разработать логотип. Задание простое, также необходим специалист для частой работы с изображениями в Photoshop. Ожидаются простые задания по редактированию и дизайну.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Видео анимация

    $10

    Требуется разработка видео анимации, включающей уникальный контент. Ожидается креативный подход и внимание к деталям. Анимация должна быть привлекательной и соответствовать заданной тематике.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Gif Анимация - Баннер

    $10

    Требуется разработка gif-анимации для баннера. Необходимо проработать дизайн и анимационные эффекты, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. Ожидается качественное выполнение и креативный подход.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

barcodes_prog
Ярослав 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Бот для проведения розыгрышей в Телеграм
Хороший заказчик, понятное тз, терпелив и коммуникативен. Рекомендую к сотрудничеству!
+
Ответный отзыв
Darinker
Дима 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Картинки на заказ
Как всегда всё очень понятно, рекомендую всем
Работа выполнена на 100%
Ответный отзыв
Darinker
Дима 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Картинки+гиф анимация
Всё просто и понятно, рекомендую
Хорошая работа
Ответный отзыв
Darinker
Дима 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Картинки на заказ + гиф анимации
Понятное ТЗ. Приятно работать с заказчиком
Рекомендую. Хороший исполнитель, учтены все пожелания, работа выполнена в срок
Ответный отзыв
Darinker
Дима 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Картинки на заказ + Гиф анимация
Хороший заказчик с понятным ТЗ, никаких проблем при работе.
Хорошо выполнена работа, учтены все пожелания
Ответный отзыв
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