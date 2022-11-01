Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.
Cоздание бота Telegram по аналогу с доработками
Написать телеграм бота на основе донора с правками https://t.me/investor2p2_bot
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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