Необходимо разработать кастомную интеграцию между Манго и Сипуни для передачи UTM-меток в сделки АМО. Сипуни уже имеет готовые API-скрипты для быстрой реализации. Звонки из Манго должны передаваться в Сипуни, где будет создана сделка в АМО с заполненными метками. Документация по API Сипуни и Манго доступна.