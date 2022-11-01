Cоздание бота Telegram по аналогу с доработками

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен11 заявок448 просмотров

Написать телеграм бота на основе донора с правками https://t.me/investor2p2_bot

3 года назад
soultan9
Султан 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PrinterOMG
Григорий 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назар
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Олег
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ренат
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
PrinterOMG
Григорий 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов(-3)
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