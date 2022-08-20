Нужен специалист который знает как запускать игру через стим на 1 пк в много поточном режиме (Одновременно запущено 5 и больше "Аккаунтов стим" - кс го на 1пк) и при этом каждый поток создавал свой фингерпринт (уникальное железо, прокси), что бы стим не понимал, что все запущенные игры с 1 пк.

Или еще вариант - есть инкогнито, идиго браузеры и тд... А бывает ли песочница с анонимностью?(Что бы настраивались для новой песочницы как в браузерах все фингерпринты) Для запуска игр с пк.

Способ с Виртуальной машиной не подходит, слишком требовательная и не меняет железо.

Нужно написать/найти данную программу и в дальнейшем обслуживать ее.