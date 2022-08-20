Программа для многопоточного запуска ксго

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки393 просмотра

Нужен специалист который знает как запускать игру через стим на 1 пк в много поточном режиме (Одновременно запущено 5 и больше "Аккаунтов стим" - кс го на 1пк) и при этом каждый поток создавал свой фингерпринт (уникальное железо, прокси), что бы стим не понимал, что все запущенные игры с 1 пк.

Или еще вариант - есть инкогнито, идиго браузеры и тд... А бывает ли песочница с анонимностью?(Что бы настраивались для новой песочницы как в браузерах все фингерпринты) Для запуска игр с пк.

Способ с Виртуальной машиной не подходит, слишком требовательная и не меняет железо.

Нужно написать/найти данную программу и в дальнейшем обслуживать ее.

3 года назад
guest_16609750928839
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Бот для оповещений по "5 лидеров роста" монет биржи Binance

    Требуется разработка Telegram-бота, который будет мониторить список самых быстрорастущих монет на бирже Binance и отправлять оповещения о изменениях. Бот должен работать с настраиваемой периодичностью, например, каждые 10-30 минут. Открыты к альтернативным идеям по реализации. Бюджет - около 50$.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Синхронный перевод видео

    Требуется разработать скрипт для автоматического перевода видео в браузере с разбивкой по предложениям. Необходимо создать дополнение, которое будет транслировать аудио дважды: с переводом и без. Аналог функции синхронного перевода в Яндекс браузере.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить несколько багов на сайте

    Требуется исправление нескольких багов на сайте с самописным кодом. Основные проблемы: текст на мобильной версии съехал, лишние надписи, неправильная информация на кнопке. Ожидается выявление и устранение всех ошибок для улучшения функционала сайта.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бесплатная программа планировки кухонь kitchenplanner.net — это програ

    Используйте бесплатную программу kitchenplanner.net для удобной планировки кухонь. Создавайте уникальные дизайны и планируйте пространство с легкостью. Интуитивно понятный интерфейс помогает визуализировать идеи и оптимизировать использование площади.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Вычисление RSI для набора данных. Должно совпадать с Binance

    Необходимо разработать функцию или класс на Node.js для вычисления индикатора RSI. Результаты должны совпадать с данными TradingView и Binance. Убедитесь в точности расчетов с использованием предоставленного набора данных.

    JavaScriptNode.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция. php.Передача ютм из манго в сипуни и в амо

    Необходимо разработать кастомную интеграцию между Манго и Сипуни для передачи UTM-меток в сделки АМО. Сипуни уже имеет готовые API-скрипты для быстрой реализации. Звонки из Манго должны передаваться в Сипуни, где будет создана сделка в АМО с заполненными метками. Документация по API Сипуни и Манго доступна.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать уп для чпу станка по дереву

    Необходимо создать управляющую программу для ЧПУ станка по дереву на основе предоставленной фотографии комплекта спальни. Все детали и уточнения будут обсуждаться с исполнителем. Ожидается высокая точность и соответствие оригиналу.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение для Windows

    Создайте интерфейс для прикладного ПО на Windows, который позволит пользователю вводить данные и генерировать документ по заданному шаблону. При нажатии кнопки должен формироваться файл с введёнными данными. Укажите цену и сроки выполнения работы.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простой парсер для сайта с товарами.

    Требуется разработать простой парсер для сайта с товарами, который будет постоянно отслеживать изменения. Программа должна парсить указанный URL каждые несколько секунд. При появлении новых товаров пользователю должно приходить уведомление в формате: Имя | Значение флоата | Ссылка. Ожидается стабильная работа приложения с непрерывным мониторингом.

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Форк PoS монеты

    Требуется разработать форк PoS монеты, включая core, wallet и explorer. Все исходные данные и репозиторий будут предоставлены. Опыт в разработке и знание C++ необходимы для успешного выполнения задачи.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад