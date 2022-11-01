PrinterOMG

Григорий PrinterOMG

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Backend Python Разработчик

﻿Навыки

Языки программирования: Python, HTML, JavaScript

Фреймворки: Django

СУБД: MySQL, PostgreSQL, SQLite

О себе

В основном занимаюсь разработкой ботов, backend'a для сайтов, а также парсингом.

Опыт в разработке 3 года, а на фрилансе около 1 года.

Контакты

Telegram: @printeromg

Почта: [email protected]

Skype: live:1152e7119a0b2b9b

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Отзывы заказчиков

soultan9
Султан 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Cоздание бота Telegram по аналогу с доработками
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