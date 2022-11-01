Backend Python Разработчик

﻿Навыки

: Python, HTML, JavaScript

Фреймворки: Django

СУБД: MySQL, PostgreSQL, SQLite

О себе

В основном занимаюсь разработкой ботов, backend'a для сайтов, а также парсингом.

Опыт в разработке 3 года, а на фрилансе около 1 года.

Контакты

Почта: [email protected]

Skype: live:1152e7119a0b2b9b