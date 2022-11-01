Backend Python Разработчик
НавыкиЯзыки программирования: Python, HTML, JavaScript
Фреймворки: Django
СУБД: MySQL, PostgreSQL, SQLite
О себеВ основном занимаюсь разработкой ботов, backend'a для сайтов, а также парсингом.
Опыт в разработке 3 года, а на фрилансе около 1 года.
КонтактыTelegram: @printeromg
Почта: [email protected]
Skype: live:1152e7119a0b2b9b
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!