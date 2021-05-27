Скрипт для гугл таблиц

Через гугл форму данные попадают в гугл таблицу.

Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой строки в таблицу данные из этой строки (значения ячеек) подставлялись в бланк для печати (в ячейки) на другом листе таблицы, а при добавлении следующей строки данные в бланке ( в ячейках на другом листе) заменялись на новые.