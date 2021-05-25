Автоматизация процесса регистрации paypal

Требуется софт для автоматизации процесса регистрации и верификации аккаунтов PayPal. Процесс отлажен, и должен полностью повторять все действия на видео, соответственно с

рандомными задержками. Возможна капча, но можно и без нее. Регистрация

производится на собственном мобильном прокси, в конце или начале нужно

запускать батник для смены ip, вести учет полученных за день адресов и если выданный ip повторился – снова запуск батника, до момента пока не будет выдан отсутствующий в данном списке ip. Работа с сайтом PayPal.com строго через браузер из видео (https://lizard-program.ru/multi-browser.html). Почтовый клиент theBat или emClient. После успешной регистрации, нужно отслеживать раз в 3 дня статус верификации (заходить

в аккаунт, имитировать просмотр сайта переходя по ссылкам и в конце переход по

ссылке со статусом верификации).

Ищем человека не на один раз, а на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, проект не один, работой обеспечим :)

https://ru.files.fm/u/gfpa94t6r - ссылка на видео