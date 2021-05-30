Создание бота для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка1079 просмотров

Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/

Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают новые предметы, обычные(1 скриншот) и с наклейками(2 скриншот). Нам нужно чтобы бот отслеживал появление предметов с определёнными наклейками и оповещал об этом.

Оповещение может приходить любым способом, главное чтобы приходило сразу с ссылкой, или с названием предмета и наклейки для быстрого поиска вручную.

Желательно сразу узнать, насколько быстро это всё будет происходить. Какой интервал будет между выставлением предмета на продажу и дальнейшего оповещения.

4 года назад
marsgerd
Максим 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Progovich
Юрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Юрий - человек-гений! Очень предприимчивый и внимательный. Выполнил поставленную задачу на 100%, несмотря на моя косяки в постановлении самой задачи. Советую!
Задача отработана хорошо, коммуникабельный заказчик.

Заявки фрилансеров

Progovich
Юрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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