Создание бота для сайта

Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/

Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают новые предметы, обычные(1 скриншот) и с наклейками(2 скриншот). Нам нужно чтобы бот отслеживал появление предметов с определёнными наклейками и оповещал об этом.

Оповещение может приходить любым способом, главное чтобы приходило сразу с ссылкой, или с названием предмета и наклейки для быстрого поиска вручную.

Желательно сразу узнать, насколько быстро это всё будет происходить. Какой интервал будет между выставлением предмета на продажу и дальнейшего оповещения.