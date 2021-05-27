Написать код на Python для презентации по анализу данных

Для презентации к Диплому нужно:

На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика:

1) подготовить данные для анализа;

2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с целью "предсказания срока нахождения нового актива на балансе, уровня расходов на содержание актива на основе накопленных данных";

3) Обучить модель рекомендовать оптимальную стоимость принятия актива на баланс и оптимальную скидку с учетом дисконтирования стоимости во времени (логику расчета дам).

4) Объяснить принятое моделью решение

5) Привести пример для презентации визуализации показателей: например количество активов в региональном разрезе, по видам активов, сколько продано, сколько расходов, какая стоимость принятия на баланс (уточню).

9) выложить в github заказчика (создать аккаунт)

В целом задача, это описать кодом анализ и визуализацию данных, для решения управленческой задачи: нужны картинки объяснение логики действий и сам код. Данные предоставлю..