Разработать алгоритм поиска ошибок в речи методами машинного обучения

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка902 просмотра

Необходимо разработать алгоритм, по которому будет выставляться оценка фонетической стороны речи, кратко обосновать решение. На вход должна подаваться аудиозапись (несколько предложений с итоговой длительностью до 2 минут), на выход - оценка (например, от 1 до 5). Желательно построить простую ML модель. В идеале добавить возможность просмотреть места, в которых была допущена ошибка.

Машинное обучение
4 года назад
Annagor
Анна 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Программа для сохранения html-страниц с сайта clutch.co

    $20

    Нужна десктопная программа под Windows для сохранения страниц (только html) с сайта https://clutch.co. То есть я в программу ввожу ссылку, скажем, https://clutch.co/directory/android-application-developers, далее указываю диапазон страниц (скажем от 10 до 50), и программа должна ...

    AndroidDelphiHTML
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание программы на ардуино

    Написать алгоритм и программу работы комплекса датчиков для робота на ардуино. 1) Ультрозвуковые датчики по передней части робота прямо направо и налево, работают постоянно для определения наличия препятствий (показатели ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программа для автопокупки на Atomichub.io

    Добрый день, Существует площадка для торговли виртуальными предметами wax.atomichub.io/market Хотелось бы создать программу-бота, которая вылавливала бы по заданным мною параметрам (названию, категории, цене) нужные мне виртуальные предметы. Иногда, при определенных обстоятельствах, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка и сборка 3proxy на Windows

    Задача - сделать "тихую" установку прокси как службы по клиику на файле, т.е. без параметров и без дополнительного подтверждения. В идеале, зашить в эту же сборку конфиг и открытие порта брандмауэра. В итоге должен ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать код на Python для презентации по анализу данных

    Для презентации к Диплому нужно: На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика: 1) подготовить данные для анализа; 2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с ...

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать код на Python для презентации по анализу данных

    Для презентации нужно: На языке Python написать код, который показывает следующую работу заказчика: 1) подготовить данные для анализа; 2) применить математические методы: дерево решений, регрессионный анализ с визуализацией решений с целью "предсказания ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание бота для сайта

    Нужно написать программу для оповещений, при появлении на сайте конкретных предметов с разными критериями. Сайт: https://market.csgo.com/ Коротко о сайте, и как должно работать оповещение: это сайт для продажи игровых предметов, на него обильно поступают ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт для гугл таблиц

    Через гугл форму данные попадают в гугл таблицу. Нужно сделать так, чтобы при добавлении новой строки в таблицу данные из этой строки (значения ячеек) подставлялись в бланк для печати (в ячейки) на другом ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Python на Видновс. Нужно исправить ошибку в боте рассыльщике сообщений

    Программа 1 файлом на Python на Видновс, всего в коде 150 строк кода с комментариями. Есть 2 бага, нужно прописать и исправить. Цена обсуждается в переписке. Подробнее о 2х багах при переписке.

    Python
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    4 года назад