Разработка модуля программы (ASP.NET, C#, Bootstrap, JQuery, JS)

У меня есть программа. Работает как приложение. Необходимо добавить 8 столбцов(примерное описание во вложении)(можно сделать их переключаемыми между собой) Сейчас программа работает так: Сверху в выползающей строке я выбираю имя пользователя. В каждую ячейку ...