Разработка модуля программы (ASP.NET, C#, Bootstrap, JQuery, JS)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1415 просмотров

Работа ведется на C# с использование базы SQL (MSSQL (Azure)), Devexpress Web Forms, Bootstrap, JQuery, JS.

Необходимо будет разработать модуль к написанной системе ERP и исправить уже написанный код;

Для успешной реализации задачи вам понадобятся:

Опыт с Devexpress Web Forms. ;

Опыт проектирования и разработки пользовательских интерфейсов.

Умение работать в команде, давать обратную связь.

Временная разница по МСК +- 3 часа.

ASP.NETBootstrapJavaScriptjQuerySQL
4 года назад
Sergey_Dorf
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад

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