Сделать самый простой парсер данных с сайтов

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Завершен4 заявки729 просмотров

Создать парсер, не важно на чем (на питоне, PXP, ексель, или гугл таблице или чем то другом), главное, чтобы система собирала информацию с сайтов: телефоны, url, мыльники.

Python
4 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$7
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
21 год
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Samemantlt
Ярослав 
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4 года назад

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