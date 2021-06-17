✧ ДИЗАЙН ✧ВЕРСТКА САЙТА✧РАЗРАБОТКА ПО《 PY ► JAVA ► C++ 》✧

‍♂️ Привет!

Я Мухамед, можно просто Михаил или по нику tafiran, мне 18 лет. Учусь на инженера, параллельно изучаю языки программирования, устройство сайта, различные библиотеки. Занимался разработкой нескольких простых сайтов, там же предоставлял рерайт услуги и SEO настройку. Уже как 5 лет изучаю эту тему, хотел бы конкретно взяться за дело и перейти от хобби к делу. Помимо создания сайтов и программного обеспечения, берусь за оформление, отлично работаю с Photoshop, Illustrator, SAI2. Коротко об о мне! Приятно познакомится. 🤝

紐‍♂️ На связи!

WHATSUP: +79999844173

TLGRM: @Tafiranium

Mail: [email protected]

❗❗ Поправим все бесплатно.

❗❗ Предоплата 30% от стоимости проекта.

🎯 Коротко о том что умею.

✔ ВЕРСТКА ОФОРМЛЕНИЕ САЙТОВ,

WORDPRESS ИЛИ С НУЛЯ.

✔ ЛОГОТИПЫ, ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ

✔ РАЗРАБОТКА ПО НА PYTHON, C++, JAVA

✔ СОЗДАНИЕ СКРИПТОВ, БОТОВ

ДЛЯ БРАУЗЕРА ИЛИ ИГРЫ