Готовому проекту ,с помощью vaadin написать ui программы
Программа радиального размытия изображений с определенным радиусом
Здравствуйте!
Требуется написать программу для радиального размытия изображений с определенным радиусом.
Размыть нужно центральную область изображения с определенным радиусом.
Логика работы программы:
1. Указываем папку с изображениями, в которых нужно сделать радиально размытие.
2. Запускаем обработку.
3. На выходе получаем изображения с размытой областью в отдельной папке.
Устроит и вариант автоматизации для Photoshop https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/scripting.html
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