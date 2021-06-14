Приложение для озвучки текста с Yandex SpeechKit

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Завершен3 заявки1162 просмотра

Озвучка текста для видеороликов и курсов.

В том числе и с помощью текста в формате SSML

4 года назад
IvnikWL
Иван 
67 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
7 дней
Escrow
Приложение работает Верно замудрено немного
Четко поставил задачу. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Артур
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад