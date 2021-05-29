Требуется реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase. Порядка 5 триггеров (Новость, Новое сообщение, Изменение статуса заявки .etc)У нас на TypeScript, лучше в едином стиле на NestJS, но можно этот сервис написать ...
Увеличить загрузку CPU при обучении нейросети в TensorFlow
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи у знающих датасайнтистов.
При обучении нейросетей (использую Windows 10, Anaconda, Python, Jupyter, Keras, TensorFlow), загрузка CPU (E5 2640 v3) не превышает 25%. Процессор шестиядерный, двенадцатипоточный.
Изменение параметров intra_op_parallelism_threads и inter_op_parallelism_threads эффекта не дает.
Больше, вариантов решений нагуглить не удалось.
Согласен, что можно параллельно запустить несколько разных обучений разных сетей, но.
Есть ли способ в настройках увеличить загрузку CPU для одного обучения?
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