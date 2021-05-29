Увеличить загрузку CPU при обучении нейросети в TensorFlow

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Здравствуйте, коллеги!

Прошу помощи у знающих датасайнтистов.

При обучении нейросетей (использую Windows 10, Anaconda, Python, Jupyter, Keras, TensorFlow), загрузка CPU (E5 2640 v3) не превышает 25%. Процессор шестиядерный, двенадцатипоточный.

Изменение параметров intra_op_parallelism_threads и inter_op_parallelism_threads эффекта не дает.

Больше, вариантов решений нагуглить не удалось.

Согласен, что можно параллельно запустить несколько разных обучений разных сетей, но.

Есть ли способ в настройках увеличить загрузку CPU для одного обучения?

Python
4 года назад
IceWind
39 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

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