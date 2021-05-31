Парсер телеграм каналов python

Любой канал можно спарсить прямо из телеграма , сделав выгрузку, выгружаются все файлы и сообщения.

https://s.mail.ru/gDtY/t8xfy5Kgz

Нужно сделать то же самое на питоне: чтобы выгружался весь канал - сообщения и все файлы, по завершению скачивания скрипт завершал работу, но запоминал на каком сообщении остановился, чтобы при следующем запуске парсинг продолжался с места последней его остановки(последнего полученного сообщения или файла)

если на канале есть кнопки или какие-то другие элементы - их тоже нужно скачивать, например вот такие кнопки... в них есть ссылки https://s.mail.ru/k6pZ/kfKmELAYB , а вот ссылка на такой канал.

То есть скачивать нужно ВЕСЬ контент.

Каналов будет несколько , они будут периодически удаляться или добавляться.

файлы можно скачивать с таким же названием как они названы на канале, только если названия будут попадаться одинаковые они не должны перезаписывать друг друга, сообщениям? Сообщения и другой контент можно записывать отдельными файлами или валить всю информацию в один файл.

Все это в дальнейшем будет обрабатываться парсером, но это уже другие задачи.