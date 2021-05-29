Есть модем GSM https://www.waveshare.com/sim800c-gsm-gprs-hat.htm есть инструкция для подключения https://www.waveshare.com/wiki/SIM800C_GSM/GPRS_HAT И есть код готовый https://www.waveshare.com/wiki/File:SIM800C-GSM-GPRS-HAT-Demo-Code.zip Нужно подключить модем к Rasberry Pi чтобы работало ...
Разработка бота
Здравствуйте. Требуется разработка бота, вероятный язык Go (из-за скорости работы).
Задача бота - смотреть смарт контракт сети BSC (Binance Smart Chain) и как только появляется функция покупки - приобретать по доступной цене.
Детали обсудим с конкретным исполнителем. Вы можете предложить другой язык исполнения, Go был выбран из-за скорости срабатывания и отправки команд.
Желателен опыт работы с BSC/Web3 или чем-то подобным.
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