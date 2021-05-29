Разработка бота

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка980 просмотров

Здравствуйте. Требуется разработка бота, вероятный язык Go (из-за скорости работы).

Задача бота - смотреть смарт контракт сети BSC (Binance Smart Chain) и как только появляется функция покупки - приобретать по доступной цене.

Детали обсудим с конкретным исполнителем. Вы можете предложить другой язык исполнения, Go был выбран из-за скорости срабатывания и отправки команд.

Желателен опыт работы с BSC/Web3 или чем-то подобным.

4 года назад
sleepnow
Влад 
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5 месяцев назад

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Артём
 
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4 года назад