В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...
Простенькую Программа по типу винлокер
Нужно написать прогу для блока винды чтоб если запустили прогу то она заблочила комппо функционалу нужно чтобы было на автозапуске вела логи время дату.
Бюджет 50-70 долларов.
Или называйте свою цену.
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