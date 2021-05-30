Простенькую Программа по типу винлокер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки675 просмотров

Нужно написать прогу для блока винды чтоб если запустили прогу то она заблочила комппо функционалу нужно чтобы было на автозапуске вела логи время дату.

Бюджет 50-70 долларов.

Или называйте свою цену.

4 года назад
AnthonyValchuk
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