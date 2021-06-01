Програма ''Текстовый редактор'' в C++. Обычный текстовый редактор

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Завершен2 заявки645 просмотров

Програма ''Текстовый редактор'' в C++. Обычный текстовый редактор

И описание действий в програме ( обьяснение строчек )

4 года назад
guest_16224801456064
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад
$8
1 день
Escrow
Все было выполнено в сроки и хорошо.. Рекомендую
всё быстро и удобно

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
RabkovWork
Николай 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-5)
4 года назад