Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...
Необходимо перенести скрипт PHP на Python
Необходимо перенести готовый небольшой скрипт PHP (50 стр кода) на код Python, для быстрого чтения данных с огромной базы.
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