Необходимо перенести скрипт PHP на Python

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Закрыт9 заявок1050 просмотров

Необходимо перенести готовый небольшой скрипт PHP (50 стр кода) на код Python,  для быстрого чтения данных с огромной базы.

PHPPython
4 года назад
hosiya
Хосия 
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