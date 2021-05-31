Необходимо перенести скрипт PHP на Python

Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...