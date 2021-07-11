Организовать фронтэнд и бэкэнд личного кабинета на PHP + MySQL

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок1488 просмотров

Необходимо создать личный кабинет пользователя для подачи документов.

Организовать фронтэнд и бэкэнд используя PHP + MySQL (но можно использовать любую CMS, если это возможно)

Имеется готовая верстка http://dep14kirov.ru/bootstrap

Задача реализуется по имеющемуся работающему примеру, который вышлю в личке.

Таким образом, задача для вас будет абсолютна прозрачна и понятна, без подводных камней, нужно будет лишь создать полную копию имеющегося готового сервиса

Бюджет ограничен, не согласных просьба не подписываться.

BootstrapMySQLPHP
4 года назад
weberilo
45 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

illeking
Арсений 
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4 года назад
$140
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Escrow
Хороший и ответственный разработчик. Рекомендую
Отличный заказчик, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

illeking
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