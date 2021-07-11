Организовать фронтэнд и бэкэнд личного кабинета на PHP + MySQL

Необходимо создать личный кабинет пользователя для подачи документов.

Организовать фронтэнд и бэкэнд используя PHP + MySQL (но можно использовать любую CMS, если это возможно)

Имеется готовая верстка http://dep14kirov.ru/bootstrap

Задача реализуется по имеющемуся работающему примеру, который вышлю в личке.

Таким образом, задача для вас будет абсолютна прозрачна и понятна, без подводных камней, нужно будет лишь создать полную копию имеющегося готового сервиса

Бюджет ограничен, не согласных просьба не подписываться.