Доработка сайта на ASP.NET

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Закрытнет заявок638 просмотров

Интересует доработка сайта на ASP.NET. Тема гарант сервис, есть фронт часть и часть бэк части, нужна лишь добавить функционал по отзывам, создание сделки и чат. Хотелось бы созвонится где-нибудь и объяснить подробнее.

ASP.NET
4 года назад
WannaParadise
Игорь 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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