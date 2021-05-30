Верстка + бэкэнд

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Закрыт13 заявок1017 просмотров

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Интеграция с амо

Можно одного специалиста или двух на фронт и бэкэнд

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4 года назад
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)

Заявки фрилансеров

Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
10 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Игорь
 
28 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
21 отзыв
4 года назад
Антон
 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
132 отзыва
4 года назад
Кокаян
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Алексей
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
71 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад