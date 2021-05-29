Написать бота вотсап

Клиенты оставляют заявки на сайте. Либо оставляют номер в лид-форме, либо пишут в вотсап.

Нужно сделать так, чтобы автоматически им писал бот в вотсап или другой мессенджер(если заявка с лид-формы), в зависимости от того, какой мессенджер есть у клиента.

Бот должен получить информацию по нескольким вопросам: 1. Местоположение участка клиента, 2. Имя клиента, 3. Файл планировки (пдф, пнг, джпег, двг)

Бот должен отправлять все эти данные в СРМ - Битрикс24.

Бот должен уметь писать первым тем, кто оставил заявку в лид-форме (если нужно что-то вставить в лид-форме на сайте - не проблема), использовать кнопки вотсап.

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