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Написать бота вотсап
Клиенты оставляют заявки на сайте. Либо оставляют номер в лид-форме, либо пишут в вотсап.
Нужно сделать так, чтобы автоматически им писал бот в вотсап или другой мессенджер(если заявка с лид-формы), в зависимости от того, какой мессенджер есть у клиента.
Бот должен получить информацию по нескольким вопросам: 1. Местоположение участка клиента, 2. Имя клиента, 3. Файл планировки (пдф, пнг, джпег, двг)
Бот должен отправлять все эти данные в СРМ - Битрикс24.
Бот должен уметь писать первым тем, кто оставил заявку в лид-форме (если нужно что-то вставить в лид-форме на сайте - не проблема), использовать кнопки вотсап.
Предлагайте набор решений, стоимость и сроки
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