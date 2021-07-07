Доработать модуль опенкарт

Добрый день!Нужно доработать модуль он-лайн записи.https://radialplus.ru/zakazВ соответсвии с тз1)Для разных шиномонтажей - разные виды работ. 2)В админке хочется видеть запись не на один день, а на диапазон в несколько выбранных дней. 3)В админке нужно иметь возможность изменять время и дату заказа. 4)Для разных мастерских должны быть разные графики. На одних мастерских время для работы 0,5 часа, на других 1 час.