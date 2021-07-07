Доработать модуль опенкарт

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Завершен1 заявка375 просмотров

Добрый день!Нужно доработать модуль он-лайн записи.https://radialplus.ru/zakazВ соответсвии с тз1)Для разных шиномонтажей - разные виды работ. 2)В админке хочется видеть запись не на один день, а на диапазон в несколько выбранных дней. 3)В админке нужно иметь возможность изменять время и дату заказа. 4)Для разных мастерских должны быть разные графики. На одних мастерских время для работы 0,5 часа, на других 1 час.

Opencart
4 года назад
maxter
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$150
4 дня
Отличный разработчик. Рекомендую. Коммуникация 5+ Работа 5+
Четкое ТЗ! Своевременная оплата! Всегда на связи! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад