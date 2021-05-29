Задание по mysql

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки761 просмотр

Здравствуйте,

есть задание по mysql.

Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.

MySQL
4 года назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Squier13
33 года
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Задание было несложное. Исполнитель выполнил его в срок. Всё хорошо, рекомендую.
помог чем смог

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Гегайр
 
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Squier13
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Дмитрий
 
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