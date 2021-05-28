Необходимо выполнить доработки виджета онлайн записи с нашей системой(JavaScript+HTML). Краткое описание ТЗ в приложенном файле. Исходный код и доступы в систему имеются, будут высланы исполнителю. Ищем исполнителя на долгосрочную перспективу.
Доработать функционал импорта WordPress
ТЗ на доработку функционала импорта
Импорт, который установлен сейчас работает в формате загрузки
Название поле – Поле в базе данных
Нам нужно его доработать функционал нашего внутреннего импорта, который делался отдельно. В нем помимо импорта полей создается еще дополнительные значения и прописываются в базу данных.
Ссылка на файл, в котором есть функции генерации дополнительных значений в это поле
https://yadi.sk/d/zI0UJPWKKWo5IA
messia-feed.php
Как это выглядит в базе данных
https://yadi.sk/i/7RkInu_QB7rdDA
Предоставлю все доступы к сайту где установлены эти оба функционала.
Задача состоит чтобы встроить в плагин (Который уже стоит на сайте и работает и ниже описание о нем)
WP Import Export Plugin - это простой, быстрый и продвинутый плагин импорта и экспорта данных.
Демо: https://codecanyon.net/item/wordpress-import-export/24035782
По итогу останется плагин WP Import Export Plugin с функцией из того модуля импорта
Функционал генерации этих дополнительных полей со значениями и тегами, который описан выше.
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