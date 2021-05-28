Доработать функционал импорта WordPress

ТЗ на доработку функционала импорта

Импорт, который установлен сейчас работает в формате загрузки

Название поле – Поле в базе данных

Нам нужно его доработать функционал нашего внутреннего импорта, который делался отдельно. В нем помимо импорта полей создается еще дополнительные значения и прописываются в базу данных.

Ссылка на файл, в котором есть функции генерации дополнительных значений в это поле

https://yadi.sk/d/zI0UJPWKKWo5IA

messia-feed.php

Как это выглядит в базе данных

https://yadi.sk/i/7RkInu_QB7rdDA

Предоставлю все доступы к сайту где установлены эти оба функционала.

Задача состоит чтобы встроить в плагин (Который уже стоит на сайте и работает и ниже описание о нем)

WP Import Export Plugin - это простой, быстрый и продвинутый плагин импорта и экспорта данных.

Демо: https://codecanyon.net/item/wordpress-import-export/24035782

По итогу останется плагин WP Import Export Plugin с функцией из того модуля импорта

Функционал генерации этих дополнительных полей со значениями и тегами, который описан выше.