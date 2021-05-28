Парсер на Python

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок3416 просмотров

Необходимо написать парсер на питоне.

Надо спарсить сайт https://stolichki.ru/.

в директории лежит файл с ссылками на категории которые необходимы. Каждая категория на новой строке

пример

https://stolichki.ru/catalog/lekarstvennie-sredstva-18210

https://stolichki.ru/catalog/biologicheski-aktivnie-dobavki-18309

Так же еще файл с адресами аптек откуда необходимо брать цены пример

11111:зубовский б-р

11112:ивантеевка

11113:коломна г, Октябрьской

Нужно собрать сл информацию

1. код товара

2. артикул = 100000+код товара

3. Наименование товара

3. ссылку на товар

4. ссылку на картинку

5. цена интернет заказа

6. адрес аптеки

7. цена аптеки

выходной файл - csv наименование - код аптеки из файла с адресами аптек.

Python
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