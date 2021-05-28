PHP + Asterisk

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Закрытнет заявок656 просмотров

Добрый день.

Нужно создать Api на языке php для взаимодействия сайта с asteriskom, которое должно совершать звонок со шлюза на номер телефона, указанный на сайте.

Кто делал подобное можете помочь? 

AsteriskPHP
4 года назад
lozinskiyvaleriy
Валерий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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