Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась ...
OcStore 2.3
Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1hKTw_anjI1fNgRbQln-CI3Hw3dHrCbD2/view?usp=sharing
Срок 1 день
Цену пишите в заявках.
Заявки фрилансеров
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