OcStore 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок932 просмотра

Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1hKTw_anjI1fNgRbQln-CI3Hw3dHrCbD2/view?usp=sharing

Срок 1 день

Цену пишите в заявках.

ocStore
4 года назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров