Ищу программиста-верстальщика для работы с сайтами. Сайты на рукописной CMS Компании, посредники не беспокоить! Только частный мастер, только прямое общение с исполнителем! График работы: ежедневно Фронтенд + Бэкенд (PHP, ...
Реализовать скрипт PHP + JS, сегодня!
Реализовать скрипт PHP + JS, сегодня!
Бюджет 30$ Оплата по готовности, работа с платежкой сбербанка (у Вас должен быть сбер под рукой)
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