Внести изменения на сайт Тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок1310 просмотров

Доброго дня!

Есть сайт на Тильде https://spiritscommunity.ru/chigong

В него нужно внести корректировки согласно прикрепленному файлу по улучшению конверсии сайта.

Tilda
4 года назад
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