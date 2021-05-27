Нужен frontend разработчик для завершения разработки сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки674 просмотра

Стек: angular 10 + node.js(express),TypeScript + postgresQL

В части фронтенда необходимо:

1. Привести в порядок проект, заложить правильную архитектуру, избавиться от повторяющегося кода

2. Выбрать state manager, избавиться от http сервисов и перейти на store

3. Обновить пакеты, поднять версию ангуляра

4. Все компоненты сделать pure component(для оптимизации), а модули сделать per component module(что бы при первой загрузке не стягивать все сущности)

5. Сделать глобальный обработчик ошибок

6. Разбить на части большие файлы(от 700 строк кода)

7. Исправить ошибки и варнинги

Также рассмотрим fullstack программиста по указанному стеку

AngularNode.jsPostgreSQLTypeScript
4 года назад
guest_16221194885104
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
15 отзывов(-1)
4 года назад