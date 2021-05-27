Нужен frontend разработчик для завершения разработки сервиса

Стек: angular 10 + node.js(express),TypeScript + postgresQL

В части фронтенда необходимо:

1. Привести в порядок проект, заложить правильную архитектуру, избавиться от повторяющегося кода

2. Выбрать state manager, избавиться от http сервисов и перейти на store

3. Обновить пакеты, поднять версию ангуляра

4. Все компоненты сделать pure component(для оптимизации), а модули сделать per component module(что бы при первой загрузке не стягивать все сущности)

5. Сделать глобальный обработчик ошибок

6. Разбить на части большие файлы(от 700 строк кода)

7. Исправить ошибки и варнинги

Также рассмотрим fullstack программиста по указанному стеку