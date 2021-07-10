Создание программного комплекса, позволяющего контролировать кинопоказ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки8026 просмотров

Для воспроизведения фильма не должен требоваться Интернет (оффлайн-плеер). После завершения разрешенного периода просмотра видеоматериал должен удаляется с компьютера клиента.

4 года назад
m_expert
57 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

babayka-ru_del
Илья 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
$615
28 дней
Escrow
Всем рекомендую Илью! Вдумчивый, рассудительный, дальновидный, опытный программист. Наше нечаянное знакомство закончилось полным удовольствием от совместной работы. Его решение вопроса полностью подпадает под "все гениальное - просто".
Владимир - хороший клиент. Всегда на связи, готов к конструктивному диалогу. Оплата вовремя. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
4 года назад
Евгений
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
babayka-ru_del
Илья 
55 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад