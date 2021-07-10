Ищу программиста-верстальщика для работы с сайтами. Сайты на рукописной CMS Компании, посредники не беспокоить! Только частный мастер, только прямое общение с исполнителем! График работы: ежедневно Фронтенд + Бэкенд (PHP, ...
Создание программного комплекса, позволяющего контролировать кинопоказ
Для воспроизведения фильма не должен требоваться Интернет (оффлайн-плеер). После завершения разрешенного периода просмотра видеоматериал должен удаляется с компьютера клиента.
Выбранный исполнитель
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