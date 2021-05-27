Нужен плагин на JS

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок666 просмотров

Нужно создать динамическую полоску, которая будет отображаться на странице с вебинаров. Пример самой полоски представлен картинкой в задании.  Пишите опыт. 

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