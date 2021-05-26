Full Stack Dev

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Закрытнет заявок598 просмотров

Привет,

Поднять навигацию аналог этому - https://www.saferstdtesting.com/free-std-testing/connecticut

Инфа в базе. На крафт + сприг + google maps + gmaps api + твой кастомный js

https://craftcms.com/docs/3.x/

https://putyourlightson.com/plugins/sprig

https://plugins.doublesecretagency.com/google-maps/getting-started/

Фикс или почасовая.

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4 года назад
guest_15898805084059
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров