Сделать фичу на сайте согласно ТЗ
Парсер
Добрый времени суток.Нужно будет написать парсер для социальной сети Discord. Жду ваших ставок.Подробнее техническое задание отправлю в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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