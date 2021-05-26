Автоматизация массовых регистраций (Зенопостер)

Нужно автоматизировать работу. Суть, заполнения регистрационных форм, выполнения в них заданий, подписка на твитеры, каналы телеграма,заполнения формы данными итд) в ручном режиме это занимает 5-10 минут. + прохождения возможной капчи.

Вся информация есть в гугл талице. Вход на аккаунт-переход по ссылке на форму регистрации, далее логин в необходимые соц.сети, выполнения условий по форме, и всё, дальше переход в следующий аккаунт и точно так же всё. Детали при личном общении. Оплата Договорная.