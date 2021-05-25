Подключение виджетов оплаты Google, Apple Pay через Fondy и Visa, MasteCard через чекаут Fondy.
Разработка Технического задания
Разработка Технического задания
Требуется специалист на постоянную основу на разработку технического задания на постоянной основе!
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