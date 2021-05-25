Разработка Технического задания

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1221 просмотр

Разработка Технического задания

Требуется специалист на постоянную основу на разработку технического задания на постоянной основе!

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 года назад