Ищем фуллстек Python/Vue программиста

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Необходимо отдебажить платформу для сетевого маркетинга.

Стек: cloud native, Python, Vue.js;

Платформа на 90% готова. Программиста, который её писал, схантили, поэтому не может завершить систему. Но готов отказать консультацию и оперативно отвечать на вопросы.

PythonVue.js
4 года назад
levkitkin
Лев 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров