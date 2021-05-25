Требуется специалист на проект — фронтент и бекенд — React + Nodejs.

Нужен разработчик со знанием стека технологий React+Nodejs для доработки небольшого проекта. Есть 2 телеграмм бота для управляющей компании. Первый бот - для заказчиков услуг, с помощью него заказчик может создать заявку на не исправность услуги, в дальнейшем заявка попадет в админку которая написана на react+nodejs. В админке диспетчер может назначить исполнителя, после чего заявка автоматически улетит во второй телеграмм бот, где исполнитель может прочитать суть заявки и отметить что она выполнена.

В данный момент нужно переработать логику работу. ТЗ прикрепляю, начиная с 3 пункта нужно доработать.