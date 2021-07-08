Программирование сайта

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Завершен2 заявки661 просмотр

Необходим Back сайта лендинга, дизайн на данный момент в файле фигмы, макет отправлю исполнителю

1. Необходимо быть на связи не менее 8 часов.

2. Опыт в аналогичных проектах приветствуется

2. Знание Laravel

Исполнителя выбираем в течение часа

FigmaLaravel
4 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

uzimusicdb
Амиржан 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$140
34 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
103 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
uzimusicdb
Амиржан 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад