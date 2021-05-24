Внести корректировки на сайт https://frez.net.ua/

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки413 просмотров

Внести корректировки на сайт https://frez.net.ua/

При оформлении заказа происходит дублирование, приходит сразу 2-3 заказа на одного заказчика, убрать выбор отделения новой почты или обновить, убрать или исправить оплату картой так как не работает.

4 года назад
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