Веб программирование. Сайт + кабинет студента + плагин тестов

1. Нужно сделать шаблон сайта, установить, настроить (в двух экземплярах - отличаются только лого и цветовая гамма) с уроками используя плагин TutorLMS.

Плагин нужно будет подправить.

2. Создать плагин тестов ТЕСТЫ КАСТОМНЫЕ (тесты должны сохранять свое наполнение при повторном заходе клиента в кабинет). ReactJS, MySql.

Ссылка на ТЗ, дизайн и видеообзор тестов здесь: https://drive.google.com/drive/folders/16PGTwsF3YAi_9icWkzS24xxFowVBLiGo?usp=sharing

Подробнее в ТЗ.

Рассматриваем предложения только с примерами выполненных работ подобного типа.

! Выбор исполнителя, только после предоставления примера реализации одного из тестов указанных в ТЗ.