Laravel разработчик для доработки проекта

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Закрыт6 заявок1130 просмотров

Ищем Laravel разработчика для доработки проекта (сервисный проект).

Git.

Опыт работы с Laravel от 2-х лет.

Redis.

MySQL.

Почасовая оплата. Примерный объем - 500 часов. Готовность выполнить тестовое задание.

В ваших предложениях просьба указывать рейт. Предложения без рейт не рассматриваются.

Команды/компании не рассматриваем.

GitLaravelMySQLRedis
4 года назад
monstr1k
Сергей 
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