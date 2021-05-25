Laravel разработчик для доработки проекта

Ищем разработчика для реализации первой задачи, с которой начнется наше стабильное и долгосрочное сотрудничество на регулярно-постоянной основе. У нас очень много задач по автоматизации и оптимизации рабочих процессов в арбитражной команде (занимаемся медиабаингом). Работы и ...