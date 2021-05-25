Настроить Api Convertion на фэйсбук для сайта на 1С Битрикс (магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок956 просмотров

события с приоритезацией:

1) Лид (когда человек подтвердил покупку)

2) контакт (нажать на email, телефон, написать в чат)

3) добавил в корзину

4) просмотр контента (пролистал 50%+ страницы)

5) поисковый запрос (настроено уже)

более подробно:https://www.facebook.com/business/help/402791146561655?id=1205376682832142статья по алгоритму convertion API на русском, думаю будет полезнаhttps://iosiuk.blogspot.com/2020/04/server-side-api-facebook-pixel.h6) подписка (подписаться на новости)

4 года назад
oil-2021
Ольга 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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