Скрипт/Функционал по выкачке сайтов

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Закрыт5 заявок6132 просмотра

Ищем разработчика для реализации первой задачи, с которой начнется наше стабильное и долгосрочное сотрудничество на регулярно-постоянной основе. У нас очень много задач по автоматизации и оптимизации рабочих процессов в арбитражной команде (занимаемся медиабаингом). Работы и задач далее будет оооочень много.

ТЗ в аттаче (возможно, какие-то моменты не учтены - вопрос притирки). Мы рассматриваем данный таск лишь как плацдарм для поиска адекватного исполнителя, с которым мы будем плотно и много работать в будущем.

Если вы пишете на фреймворках - будет плюсом.

Пожалуйста, предлагайте оценку стоимости на данное ТЗ. Просьба оценивать не "многобукв", а детальность описания задачи. Много раз сталкивались с явно завышенной оценкой максимально разжеванного ТЗ, что кажется крайне нелогичным.)

Давайте работать! 

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infinitummedia
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