1. Нужно сделать шаблон сайта, установить, настроить (в двух экземплярах - отличаются только лого и цветовая гамма) с уроками используя плагин TutorLMS. Плагин нужно будет подправить. 2. Создать плагин тестов ТЕСТЫ ...
Скрипт/Функционал по выкачке сайтов
Ищем разработчика для реализации первой задачи, с которой начнется наше стабильное и долгосрочное сотрудничество на регулярно-постоянной основе. У нас очень много задач по автоматизации и оптимизации рабочих процессов в арбитражной команде (занимаемся медиабаингом). Работы и задач далее будет оооочень много.
ТЗ в аттаче (возможно, какие-то моменты не учтены - вопрос притирки). Мы рассматриваем данный таск лишь как плацдарм для поиска адекватного исполнителя, с которым мы будем плотно и много работать в будущем.
Если вы пишете на фреймворках - будет плюсом.
Пожалуйста, предлагайте оценку стоимости на данное ТЗ. Просьба оценивать не "многобукв", а детальность описания задачи. Много раз сталкивались с явно завышенной оценкой максимально разжеванного ТЗ, что кажется крайне нелогичным.)
Давайте работать!
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