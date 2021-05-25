Сайт на Laravel

Всем привет!

Классный кодер на Ларе, ты нужен мне :)

Есть дизайн, вёрстка тоже будет готовая.

Страницы: главная + 15 внутренних. Весь набор сайта услуг (услуги, новости, о компании, преимущества, отзывы, история компании и т.д.).

Отдельно планируется витрина товаров без корзины и ЛК. Заказ по форме заявке с сайта.

Хочу также поставить пару модулей отсюда https://octobercms.com/plugins

Это при условии, если сайт будет на Октябре, что было бы весьма удобно )

Если делали отбивку имейлов по разным сценариям пользователей на сайте, то будет тоже +

Это можно отдельно от сайта обсудить.

Пожалуйста, указывайте ваш опыт и ставку.

Завышенные рейты, к сожалению, не буду рассматривать, даже если опыт потрясающий.